Via Laspro e via Cervantes: degrado e rifiuti, la denuncia

Degrado, rifiuti, sacchetto selvaggio a chilometro zero. "Via Cervantes e Via Valerio Laspro sono una cloaca, una vergogna", denunciano alcuni residenti.

I dettagli

Pantofole, bottiglie di birra, cartoni, stracci: è tutto ammassato intorno alle campane per la raccolta del vetro, finisce tutto in strada. "Non esiste un operatore ecologico", aggiungono i cittadini. Sono infuriati: riflettono sulla necessità di adottare accorgimenti per l'emergenza sanitaria ma nel frattempo si confrontano con la microdiscarica. "Dobbiamo indossare le mascherine - dicono - ma contro blatte e topi cosa indosseremo?".