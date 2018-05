Via degli Uffici Finanziari e via Ligea: degrado e rifiuti

Gli incivili non vanno mai in vacanza, anzi sono al lavoro soprattutto nei giorni festivi, quando è più facile riempire buste della spazzatura con avanzi di cibo, piatti di plastica, bottiglie di vetro. Le immagini che ci hanno inviato alcuni lettori sono inquietanti: le discariche a cielo aperto abbondando a Salerno, da Nord a Sud, e arrivano segnalazioni da via Ligea, dove alcuni giorni fa i residenti avevano già segnalato presenza di insetti molesti, e da via degli Uffici Finanziari. Due zone agli estremi della città ma accomunate dallo stesso destino: rifiuti in strada, ammassati, posizionati nei pressi dei guardrail o addirittura davanti ai portoni.

