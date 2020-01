Degrado sulle scale di Vernieri, la rabbia dei residenti: "Un bagno pubblico"

Degrado e disagi in via Vernieri, monta la rabbia dei residenti. "Transitiamo ogni giorno tra i rifiuti, ci imbattiamo in un bagno pubblico", denunciano.

Micro discarica

Carte, bottiglie di vetro, escrementi, puzza di urina. Le scale del trincerone sono diventate una microdiscarica, ricettacolo di immondizia. I cittadini fotografano tutto e segnalano alla nostra redazione. I residenti chiedono più controlli all'amministrazione comunale: non solo un regolare servizio di pulizia delle scale ma anche l'installazione di telecamere per sanzionare chi le trasforma nella propria toilette.