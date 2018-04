Escrementi e puzza di urina sulle scale in via Vernieri: la segnalazione

Sono passati diversi giorni dall'ultima segnalazione del degrado che caratterizza le scale che portano dal Trincerone a via Vernieri, a poche decine di metri dal Duomo, ma la situazione, in questo periodo, si può dire anche peggiorata. Nuovi escrementi, infatti, giacciono sulle scale e la puzza di urina, complice il primo caldo, è anche peggiorata tanto che, i tantissimi salernitani che, ogni giorno, percorrono quelle scale, sono costretti a farlo tappandosi il naso. Si chiede, quindi, la pulizia immediata delle scale e l'installazione di un sistema di sorveglianza per evitare che la situazione si ripresenti.