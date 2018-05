Degrado in via Sichelgaita: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci la situazione di disagio che vivono gli abitanti di via Sichelgaita a pochi passi dal centro storico di Salerno. "Da anni siamo letteralmente abbandonati: la situazione più grave è rappresentata da un vallone pieno di erbacce - ci ha raccontato - Se solo il Comune si decidesse a far qualcosa creerebbe aree di parcheggio o parchi per bambini. All'interno del vallone - ha continuato - ci sta anche una barracca arruginita che andrebbe demolita immediatamente perchè inutilizzata. Mi sono stancata di sentire chiacchiere che poi vanno al vento. Vorrei più serietà. Sono delusa di avere a che fare con i chiacchieroni vorrei più certezza. Spero vivamente che cambi qualcosa" ha concluso.