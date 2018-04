Degrado e tossicodipendenti in via Benedetto Croce: la segnalazione

Non è la prima volta che alcuni nostri lettori ci segnalano la situazione di degrado in cui versa una delle strade più belle e panoramiche di Salerno: via Benedetto Croce. Già in passato, infatti, abbiamo parlato dell'incuria e delle microdiscariche che interessano la strada che collega Salerno con Vietri sul Mare. Questa volta, però, un nostro lettore ha lanciato un allarme più grave del solo abbandono di sacchetti nei pressi della campana del vetro. Di sera non è difficile, infatti, imbattersi in tossicodipendenti che scelgono di assumere eroina e stupefacenti in zona rendendola ulteriormente meno sicura. Si chiedono, quindi, maggiori maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e maggiori attenzioni da parte dell'Amministrazione Comunale per restituire la giusta dignità ad una delle zone più belle di Salerno.