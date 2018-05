La spiaggia di via Allende nel degrado: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di estremo degrado in cui versa la spiaggia in via Allende. Tra immondizia e mancata riqualificazione, la zona, infatti, sembra completamente abbandonata dalle autorità. L'appello è rivolto ai vertici della Regione Campania e del Comune di Salerno: "Secondo gli ultimi prelievi eseguiti nel mare di Salerno, Marina d'Arechi e il mare antistante il campo di calcio Volpe sono le acque più pulite della città di Salerno. Peccato che le coste antistanti sono ridotte in questo stato. Parliamo di città turistica: ma dove?". Il nostro lettore, però, se la prende anche con i consiglieri d'opposizione: "I soliti politici locali fanno solo chiacchiere da bar, sopratutto quel consigliere che sta all'opposizione che si fa fotografare vicino alla monnezza delle spiagge di torrione dove, logicamente, si prendono più voti. Questa zona, invece, sarà sempre l'isola ecologica di Salerno abusiva" conclude ringraziando ironicamente l'organizzazione del Giro D'Italia per aver permesso di asfaltare via Allende.

