Spiaggia libera sommersa da calcinacci e reti metalliche: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni in merito allo stato delle spiagge libere salernitane all'inizio della stagione balneare 2018. In questa occasione ci è stato segnalato l'estremo degrado in cui versa una delle discese a mare più amate e frequentate dai salernitani, ossia la spiaggia confinante con quella dell'Hotel Baia. Tra calcinacci e reti metalliche è davvero difficoltoso riuscire a poggiare l'asciugamano per farsi un bagno. I cittadini, quindi, chiedono la bonifica immediata della spiaggia per renderla nuovamente accessibile a tutti.