Degrado a sporcizia in via dei Mutilati e via Crispi: la segnalazione

L'inciviltà continua a farla da padrona a Salerno. In particolare in via Crispi e via Mutilati, degrado e sporcizia caratterizzano le strade, a tutto danno per le condizioni igienico-sanitarie della zona.

Accorato, l'appello di un lettore alle istituzioni, affinchè vengano ripulite le aree in balia dei vandali e si incrementino i controlli contro chi sporca senza ritegno.



