Degrado e inciviltà a Torrione: la segnalazione

Sporcizia e degrado a Torrione, in via Robertelli. A segnalarcelo, una lettrice che sottolinea il grave stato in cui versa la zona. Allarmante l'incuria dilagante, specie con l'arrivo del caldo e il proliferare di insetti.

Accorato, dunque, l'appello affinchè la zona venga ripulita e vengano incrementati i controlli per scongiurare nuovi episodi di incivilità.