Sporcizia ed escrementi in via Rufolo e via Urbano II: la segnalazione

Cicche, escrementi di animali e sporcizia, in via Rufolo e via Urbano II, a Salerno. "Siamo alla deriva - ci scrive esausto un lettore- A bordo dei marciapiedi davvero è pericoloso avvicinarsi, vista la quantità di rifiuti di ogni tipo abbandonata lì da incivili".

Accorato, dunque, l'appello affinchè il Comune provveda a far ripulire la zona e a far multare i vandali.