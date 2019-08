Da Pastena a via Vernieri, fino in via Calenda: la mappa della vergogna

Salernitani su tutte le furie, per il degrado e lo stato di incuria in cui versano diverse strade cittadine. Da via Giovanni XXIII a rione Calenda, "sono venuti a pulire dopo quasi un anno ma hanno lasciato dei mucchietti lungo tutta la strada.. Ora dobbiamo aspettare che arrivi il vento e la risistemi dov'era?", chiede amareggiato un lettore.

La denuncia

Non migliori, cambiando zona, le scale di via Vernieri che conducono alla metro, caratterizzate da odori nauseabondi e, ancora, i binari della fermata della metro di Pastena, dove giacciono rifiuti di ogni tipo. Problema principale, quindi, l'incivilità da parte dei salernitani e, secondo quanto denunciano alcuni lettori, anche l'inefficacia del servizio da parte degli operatori ecologici. Accorato, dunque, l'appello dei cittadini affinchè vengano ripulite le zone con carenze igienico-sanitarie e, al contempo, vengano incrementati i controlli per scoraggiare i vandali che hanno ridotto Salerno ad una discarica a cielo aperto.

Gallery