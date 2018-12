Lavandino intasato e porte rotte: degrado alla stazione metro di Mercatello

Nel giorno dell’accensione dell’albero in Piazza Portanova, le migliaia di persone giunte anche da fuori provincia, hanno trovato nel totale degrado la stazione metro Mariconda/Mercatello. A denuncialo è l’avvocato salernitano Manuel Gatto, che sul suo profilo Facebook, pubblica alcune foto emblematiche: un lavandino intasato, porte rotte o addirittura senza maniglia, pozzanghere d’acqua ecc..

Ecco cosa scrive Gatto:

“Sabato 1 dicembre, si accende l'albero in P.zza Portanova, migliaia di turisti e visitatori in questo weekend prenderanno d'assalto la nostra città. Certamente in tanti usufruiranno della Metropolitana, specialmente quei molti che alloggiano con i propri camper nell'area riservata del P.co Mercatello. Ecco, cosa penseranno costoro del degrado in cui versa la stazione metro Mariconda/Mercatello? Penseranno di essere in una città europea o di essere sul set di un film horror di quarta specie ??? Purtroppo non è la sola stazione che versa in questo stato vergognoso, ne è la prima volta che accade, io stesso, in precedenza, più volte ho segnalato il problema a chi di competenza, ma, evidentemente, infruttuosamente. Cosa ricorderanno gli ospiti di Salerno oltre le luci? Certamente vorranno dimenticare al più presto i bagni pubblici della nostra città, ma la domanda è: ci riusciranno?”.