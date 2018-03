Degrado stradale in via Raffaele di Palo

Segnalo gravi disagi in via Raffaele di Palo quali : marciapiedi dissestati con rialzati e cornici dei tali spaccati riversati in strada, mancanza di raccoglitori per rifiuti generici (la strada è lunga circa 330 metri minata da escrementi animali), illuminazione fortemente ridotta dagli alberi non potati i quali hanno provocato pericolosi rialzi dei marciapiedi anche in corrispondenza dell'ingresso dai cancelli per accedere ai condomini, otturazione causata dal fogliame secco dei tombini adiacenti ai marciapiedi che causa allagamenti in caso di pioggia, presenza di animali morti- da 5 giorni è presente un topo in decomposizione- parcheggi assurdi alla fine della suddetta strada che esce in via G.Vestuti praticati da chi accede ai campi sportivi e alle manifestazioni site nel Centro Sociale di Salerno che comporta l'ostruzione sia dell'uscita che a passaggio di una sola fila di auto e blocco totale al transito dei BUS Via Raffaele di Palo è frequentata ovviamente dai tanti residenti, vi è presente uno studio medico generico e pediatra, il passaggio per chi vi transita a piedi è costretto in strada BAMBINI e ANZIANI compresi. Tengo a precisare che tali segnalazioni vengono effettuate spesso telefonicamente alla società Salerno pulita, ai vigili urbani,alla segreteria della Provincia e all'assessorato per l'ambiente. Vi allego una serie di foto scattate velocemente stamattina