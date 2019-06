Degrado sulla spiaggia e nelle strade di Torrione

Rifiuti in spiaggia, strade in pessime condizioni ed erba alta. Siamo nel quartiere di Torrione, le foto sono di un nostro lettore che ci segnala lo stato di degrado e di incuria che si presenta in spiaggia, con un cumulo di rifiuti non raccolti, e ammucchiati nei pressi del mare. A seguire le condizioni pessime dell'asfalto su una strada, visibilmente danneggiato.

