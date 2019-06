Rifiuti e degrado a Torrione: le foto della vergogna

Degrado e inciviltà, in via Aurofino, Orofino, Santoro e, in generale, in numerose traverse di Torrione. Come testimoniano le foto di Franco Salerno, in particolare, vandali non esitano ad abbandonare sacchetti e altri rifiuti in strada, a tutto danno del decoro e dell'igiene della zona.

Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione comunale, affinchè provveda a ripulire il quartiere. Amarezza.



Gallery