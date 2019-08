Degrado e disagi a Torrione: la protesta dei cittadini

Il disagio continua e i rifiuti proliferano. I cittadini di via Domenico Vietri, a Torrione, vivono nelle vicinanze del mercato e denunciano una situazione di perdurante degrado. "Comprendiamo il periodo di impasse legato alle ferie - scrivono - ma vi assicuriamo che le strade di questa zona continuano ad essere pulite con la stessa frequenza, ogni 2 settimane. Siamo in estate, la puzza entra nelle case, la presenza di animali aumenta. Siamo in una zona nella quale ogni giorno, tranne la domenica, c'è il mercato ortofrutticolo e del pesce. Siamo al limite della decenza, è una vergogna".

La protesta

"Salerno non è solo il Centro, ma anche la “Periferia”, se si puó definire tale, visto che gran parte della popolazione della nostra città vive in questa zona e sono anche tante le attivita commerciali che devono autonomamente pulire marciapiedi e strade. Di base c’è l’inciviltà dei concittadini. Ecco la nostra proposta: anziché aumentare i numeri dei parcheggi a pagamento, aumentiamo la turnazione di Vigili o anche di altro personale, che possa controllare non solo il traffico, ma anche eventualmente multare gli incivili che lasciano tutto a terra, compresi i padroni dei cani che non raccolgono i loro bisogni. Siamo stanchi".