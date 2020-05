Rifiuti e degrado, micro discarica a Torrione: la protesta dei residenti

La spazzatura si accumula a bordo strada e vicino ai tombini. Il vento fa il resto. "Qui vola tutto", denunciano i residenti.

I dettagli

Degrado e disagio in via Sciaraffia, a Torrione, a pochi passi dalla "zona mercato". Carta, plastica, fogli di giornale, guanti monouso sono stati ammassatti in questi giorni sui marciapiedi. "Adesso la microdiscarica prende il volo", aggiungono i cittadini. L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha documentato tutto. I residenti chiedono al Comune di Salerno l'intervento immediato per restituire decoro al quartiere: pulizia ad horas.