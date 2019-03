Degrado in via degli Uffici Finanziari: la segnalazione

"Si inizi ad urbanizzare e controllare le periferie": questo è l'appello di un nostro lettore relativo alla situazione di degrado che si vive in via degli Uffici Finanziari, a pochi passi dallo stadio Arechi e dal porto Marina d'Arechi. "Questa zona, oramai, è terra di nessuno: oltre all'abbandono di rifiuti, una casa abbandonata è stata occupata abusivamente. Dove guarda l'Amministrazione Comunale? - si chiede il lettore - Purtroppo non saremo mai una città turistica" conclude amareggiato.

