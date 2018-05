Degrado in via Urbano II: la segnalazione

Pare non esserci pace per la zona a ridosso di via Urbano II e via Demetrio Moscato. Dopo le numerose segnalazioni della mancanza di illuminazione in via Moscato ci è giunta una nuova segnalazione di un nostro lettore che ci denuncia l'assoluto degrado che caratterizza via Urbano II. A causa di alcuni cittadini incivili, infatti, la zona è caratterizzata dalla presenza di numerosi rifiuti che, con l'arrivo del caldo, possono contribuire ad attirare ratti ed insetti. Si chiede, quindi, la bonifica della zona e punizioni esemplari per chi sporca.