Degrado in via Allende, l'appello di "Voglio un mondo pulito"

Ci risiamo. Il solito triste e desolante scenario. Quella che vedete nella foto non è una discarica autorizzata e non è neanche un qualche angolo sperduto del mondo. Quello in foto è un tratto di Via Allende, strada divenuta tristemente famosa per il continuo abbandono di rifiuti da parte di persone poco civili.

Lo hanno scritto gli attivisti di Voglio un Mondo pulito. "Da un certo punto di vista, ci siamo "affezionati" a questa zona: qui è dove tutto ha avuto inizio ed è dove ci rechiamo maggiormente per ripulire. Ma a quanto pare nulla è cambiato, siamo di nuovo punto e da capo. Incredibile come dopo ogni attività di pulizia questi rifiuti sembrino comparire dal nulla, e il fatto che si trovino su una strada, anche in buone condizioni, ci fa capire che la colpa non è da attribuire alle mareggiate. Di fatti, gli incivili hanno scambiato questa strada per una discarica personale: dalle cicche di sigarette alle carte per alimenti, dalle bottiglie ai televisori, dai copertoni ai contraccettivi usati, dalle siringhe infette: ora basta", hanno scritto.

L'appello