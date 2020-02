Via Cervantes, micro discarica a cielo aperto: la denuncia

Escrementi di cani, spazzatura non raccolta, cocci di bottiglie, erba alta. I residenti segnalano il degrado alla nostra redazione e denunciano i disagi giornalieri nei quali si imbattono, in via Cervantes.

I dettagli

Siamo nella zona alta di Salerno, a pochi metri da via Valerio Laspro, dagli istituti scolastici, parcheggi e rampe di immissione in autostrada. I residenti inviano fotografie e protestano : "E' una cloaca".