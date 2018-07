Via Felline: scomparse le buste della spazzatura ma il vetro è sempre in strada

"Le buste intorno alla campana di via Felline sono state tolte ma il vetro da mesi è li che giace, ridotto in cocci, abbandonato in strada e non ancora rimosso". Comincia così la segnalazione di un lettore di Salerno Today. Nella denuncia si fa riferimento non solo "alla inciviltà di tante persone che non rispettano l'ambiente" ma anche alla pigrizia "di alcuni addetti ai lavori". Poi la considerazione ironica: "Ho visto ben 9 spazzini alle 7.30 in via Pio XI. Poi ho capito il motivo: c'era la processione della Madonna del Carmine...".