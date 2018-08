Immondizia e topi a pochi passi dal centro: la segnalazione

"Non so più dove sbattere la testa. Abito in via Gelsi Rossi: qui la strada è uno schifo, piena di rifiuti e non riesco a farmi ascoltare da nessuno - questo è quanto ci ha denunciato un nostro lettore che ha continuato - Stamattina c'erano turisti sconvolti per lo schifo e per la presenza di topi" ha concluso il lettore facendo un appello alle autorità affinchè intervengano per pulire tutta l'area di via Gelsi Rossi e del vecchio mercato.

Gallery