Degrado e abbandono in via Grisignano: l'appello

Fontanella sradicata in via Paolo Grisignano: incuria e degrado la fanno da padrone, purtroppo, nella zona di Torrione, a Salerno.

L'appello

Come ci denuncia un lettore, urge un intervento da parte degli addetti affinchè venga ripristinata la fontanella e venga ripulita la zona. Amarezza per la pessima immagine che la via dà di sè.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

