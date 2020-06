Micro discarica in via Guarna a Torrione: la protesta dei residenti

Degrado, disagi e proteste in via Rebecca Guarna, a Torrione. I residenti segnalano la presenza di guanti monouso, carte, buste di plastica in strada. I marciapiedi sono sporchi.

I dettagli

L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha documentato tutto. Nei giorni scorsi è stata anche avvistata una biscia da alcuni residenti. Il serpente è stato attratto in strada dall'alta temperatura ma anche da avanzi di cibo. Nelle aiuole sono state abbandonate anche buste per la raccolta di escrementi di cani. E' stata imbrattata la targa di segnalazione posta all'ingresso dell'Ufficio Commissione Provinciale Segnalazione alloggi