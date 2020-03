Rifiuti in strada ed escrementi dei cani: proteste in via Laspro

La spazzatura si ammassa ai bordi del marciapiede, non raccolta. Proestano i residenti in via Valerio Laspro. Coinvolta anche via Cervantes.

I dettagli

I cittadini segnalano carte, stoffa, mascherine e deiezioni canine. I rifiuti abbondano sull'asfalto, si ammassano tra le auto in sosta e nei pressi delle strisce pedonali. La necessità di portare il proprio "fido" in strada non autorizza i padroni dei cani a non raccogliere gli escrementi.

