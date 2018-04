Rifiuti e degrado in via Marino Paglia: la segnalazione

Pedane in legno, plastica e avanzi di cibo custoditi nello stesso sacchetto abbandonato in strada. Lettori di Salerno Today denunciano la presenza di una micro discarica in pieno centro cittadino, in via Marino Paglia. Gli incivili ritornano in azione, nonostante i controlli, le multe e la campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.