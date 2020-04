Luci spente in via Moscato: degrado e denunce dei residenti

"La strada è ancora al buio, nonostante le continue segnalazioni dei cittadini". Non c'è illuminazione nel parcheggio auto di via Demetrio Moscato, a Salerno. I residenti chiedono un intervento immediato per restituire non solo decoro ma anche sicurezza al quartiere

La denuncia

Ci sono lampadine fuori uso: in via Demetrio Moscato si spengono spesso e si fulminano. Il lampione è posizionato proprio all'altezza di strisce pedonali, in una strada altamente trafficata. Non è la prima volta che i residenti denunciano isolamento. Il contesto spettrale che si crea, a causa del buio, fa il paio con il distanziamento sociale che è conseguenza del dpcm per il contenimento del rischio da coronavirus.