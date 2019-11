Degrado a Torrione: frigo "giace" da giorni in via Orofino

L'inciviltà continua a farla da padrona in diverse zone di Salerno. E' la volta di via Posidonia, a Torrione, dove da un mese giace a terra un frigo, come ci segnala un lettore.

L'appello

Mentre nessuno ritira il rifiuto ingombrante, dunque, altri rifiuti si accumulano in strada, a tutto danno per le condizioni igienico-sanitarie della zona, oltre che per il decoro. L'appello, dunque, è di ripristinare condizioni di vivibilità dignitose nel quartiere.