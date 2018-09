Degrado in via Porto: protestano residenti e gestori di b&b

Scatole di latta contenenti residui di vernice, sacchi di spazzatura depositati nelle aiuole, bottiglie, erba alta, escrementi di cani, carcasse di piccioni morti e mai rimossi, pedane in legno. I cittadini inviano immagini della discarica a cielo aperto in via Porto. Degrado e disagio sono segnalati anche da alcuni proprietari di b&b presenti in zona. Urgono manutenzione straordinaria "e - aggiungono i cittadini - multe salate per i trasgressori".

