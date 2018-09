Rifiuti ed erba alta in via Prudente: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di forte degrado che si vive in via Prudente, a pochi passi da via Carmine a Salerno. Tra erbacce alte e rifiuti, infatti, la zona è diventata invivibile. Tante persone, soprattutto quelle a mobilità ridotta, hanno difficoltà a camminare sui marciapiedi a causa dell'ingombro di rifiuti e delle erbacce che raggiungono altezze notevoli. Si chiede, quindi, un intervento degli uffici competenti affinchè la zona venga bonificata e possa tornare allo stato originario.