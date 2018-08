Carte e lattine nelle aiuole: degrado in via Prudente, la denuncia

La discarica a cielo aperto è sempre lì, all'incrocio con via San Giovanni Bosco: carte e lattine nelle aiuole, degrado in via Prudente. I cittadini avevano già segnalato alcune settimane fa i rifiuti nascosti nell'erba alta ma nulla è cambiato. Urgono interventi di manutenzione ordinaria delle aiuole per restituire decoro alla strada e al quartiere.