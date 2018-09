Discarica a cielo aperto in via Andrea Sabatini: la denuncia

Discarica a cielo aperto in via Andrea Sabatini, a Salerno. I residenti indignati scattano fotografie e segnalano il degrado nel quale versa la strada. Fanno scalpore non solo le immagini ma anche le testimonianze: "Va così da un anno e nessuno interviene", raccontano i cittadini.

Terra di nessuno

I rifiuti vengono depositati nei pressi dei cancelli e dei portoni. Alcuni incivili sfruttano anche una pattumiera più nascosta: lasciano bottiglie di vetro nello spazio compreso tra un muro e la recinzione di un cantiere. I rifiuti ammassati sono uno schiaffo al decoro ma attirano anche insetti ed animali. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale, attraverso il personale preposto alla pulizia delle strade.

Gallery