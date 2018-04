Elettrodomestici abbandonati: degrado in viale Giuseppe Raffaele Pastore

L'immagine è inquietante, il contesto ancora di più. In zona Arechi, viale Giuseppe Raffaele Pastore, i vigili urbani hanno coordinato l'afflusso e deflusso dei veicoli, mentre venivano portate a termine le operazioni di tracciatura della segnaletica stradale. A pochi passi c'è anche l'isola ecologica dov'è possibile smaltire rifiuti, tra i quali gli elettrodomestici. Gli incivili, però, hanno deciso di fermarsi duecento metri prima dell'isola ecologica per disfarsi di un frigorifero che giace - già da alcuni giorni - nell'erba alta, appoggiato al guardrail. E' il rifiuto più ingombrante, dunque quello che balza agli occhi dei residenti e degli automobilisti in transito. Nella microdiscarica, però, non mancano residui di falegnameria, sacchetti, bottiglie, carte.