Manutenzione e interventi urgenti in via De Renzi: i residenti protestano

"Rrimozione della segnaletica in curva, ripristino della scala con adeguamento del muretto, scivolo per carrozzine, semafori". L'elenco delle urgenze e delle priorità, in via De Renzi, è lunghissimo e i cittadini hanno messo da tempo nero su bianco. Oggi segnalano alla redazione di Salerno Today ma in passato - ormai da due anni - hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i tecnici del Comune di Salerno.

I disagi

Siamo in zona Conservatorio: due anni fa, dopo la segnalazione dei residenti, il Comune di Salerno inviò tecnici del settore lavori-manutenzione strade. Furono informati anche i vigili urbani e i residenti allegano copia di quella lettera inviata agli uffici. I problemi, però, si sono ripresentati, anzi i residenti precisano che "non sono stati mai risolti".

Interventi

C'è bisogno della rimozione della segnaletica nella curva di via De Renzi. I residenti chiedono il ripristino delle scale che da via De Renzi porta a Via Porta San Nicola con adeguamneto del muretto di recinzione. Chiedono inoltre di trasformare una delle due rampe in uno scivolo per carrozzine. Auspicano il ripristino e l'ammodernamento dell'asfalto in via De Renzi. Chiedono se possibile di eliminare la parte superiore dei semafori che con il vento sono pericolosissimi, perché iniziano a dondolare. In alcuni casi, si tratta di semafori non funzionanti. Un'altra richiesta è il montaggio di catene per non fa parcheggiare le auto ed i motorini sui marciapiedi, cosi da rendere possibile l'accesso ai pedoni.

