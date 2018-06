Disagi in Tangenziale, all'altezza di Fratte: l'appello degli automobilisti

Ancora disagi per chi percorre la tangenziale di Salerno, in direzione Sud, in zona Fratte. Un piccoloo cantiere, infatti, dalle prime ore del mattino, sta determinando un restringimento di carreggiata, fino al raccordo Salerno – Avellino.

I disagi

Rallentamenti inevitabili, quindi, all'altezza dello svincolo di Fratte, per chi accede alla tangenziale, in direzione Pontecagnano. Stress a fior di pelle sia sulla Salerno-Avellino in direzione Salerno che e sulla Napoli-Salerno, all'altezza dello svincolo: gli automobilisti fanno appello agli enti competenti affinchè applichino provvedimenti alternativi, risparmiando lunghe code a chi è al volante.