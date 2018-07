Lavori in via Gonzaga, disposta la chiusura della strada: l'ira di commercianti e residenti

Disagi e preoccupazioni tra residenti e commercianti di via Gonzaga, a Salerno. Come ci segnala il titolare dell'autorimessa Gigio, infatti, è di ieri pomeriggio l'avviso relativo alla chiusura del tratto di strada prevista per lunedì, dalla mattina fino alle ore 18, per i lavori relativi alla fibra ottica in città.

L'appello

"Se la strada verrà chiusa, come potranno i residenti e miei clienti che sostano l'auto nel garage, uscire di casa, recarsi al lavoro e poi rientrare? - si domanda il titolare dell'autorimessa - Tra l'altro siamo stati avvisati solo venerdì pomeriggio: a chi possiamo rivolgerci, durante il week-end, per chiedere soluzioni alternative? La chiusura della strada intrappola tutti e danneggia le attività, in particolare la mia". A far da eco al titolare del garage della zona, diversi abitanti del posto che chiedono maggiore attenzione per le ordinanze e i divieti disposti per consentire i lavori, da parte dell'amministrazione comunale e degli enti competenti, onde evitare insormontabili disagi.