Tre discariche a cielo aperto a Campagna: la segnalazione

In azione, il 29 luglio, le Guardie per l'Ambiente: la guardia responsabile provinciale Marco Lucio Murano e la guardia Pasquale Babbaro, durante un giro di perlustrazione in località Campagna, sulla strada intermodale sul tratto che collega Campagna-Contursi in località Serravalle, hanno scoperto 3 discariche a cielo aperto.

Abbandonato, in particolare, materiale di vario genenere tra cui eternit, plastica, gomma, smaltimenti di carrozzeria, vetri e carcasse di animali. Le Guardie, dunque, hanno segnalato il fatto al comune di Campagna, per la rimozione entro 60 giorni. Le verifiche continuano.

Gallery