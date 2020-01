Discarica a cielo aperto in Piazza Naddeo: la denuncia di una lettrice

Cumuli di rifiuti giacciono abbandonati, ormai dai giorni, in Piazza Pasquale Naddeo, nel quartiere Carmine a Salerno. A segnalarcelo è una residente che denuncia: “Tutti i giorni è così. Quest’area, situata nei pressi del distributore di benzina, è diventata una discarica a cielo aperto. E’ possibile che gli spazzini non hanno occhi? Non vedono? Qui si scarica di tutto”. L’auspicio è che gli addetti alla pulizia della strada facciano maggiore attenzione e rimuovano in tempi rapidi i rifiuti.