Microdiscarica a cielo aperto nel Piazzale Salerno Capitale

Degrado in Piazzale Salerno Capitale, dove, cumuli di rifiuti giacciono abbandonati non solo sul marciapiede, ma anche tra le piante che abbelliscono l’area che fa da cornice al parcheggio situato nei pressi del Grand Hotel. Cartacce, plastica, organico e materiale di ogni genere che non viene raccolto da diversi giorni.

L’auspicio è che gli addetti alla pulizia delle strade intervengano il prima possibile per rendere decoroso uno dei luoghi di passaggio più frequentati della città.

