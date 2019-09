Microdiscarica a cielo aperto in via Lauro Grotto: la denuncia di un residente

Una micro discarica a cielo aperto è presente, ormai ogni fine settimana, in via Andrea Laurogrotto, nei pressi di un noto supermercato della zona. La situazione – ci segnala un residente – va avanti da mesi ed è stata segnalata al Comune, alla Polizia Municipale e alla Salerno Pulita. Ma, finora, non si sono avuti riscontri. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta dei rifiuti intervengano il prima possibile per riportare pulizia e decoro nella zona.

