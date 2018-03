Perdite d'acqua e muffe nelle docce del Vestuti: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di degrado in cui versano le docce della palestra dello stadio Vestuti. Oltre a copiose perdite d'acqua, infatti, anche la situazione igienica delle docce lascia davvero a desiderare a causa di muffe sul soffitto dovute all'eccessiva umidità. Ogni giorno i tantissimi salernitani che frequentano la struttura sportiva in piazza Casalbore sono, in pratica, costretti a fare la doccia in quest'ambiente. Si chiede, quindi, una ristrutturazione degli spogliatoi del Vestuti per fare in modo che sia più disgnitoso farsi la doccia all'interno della struttura

Gallery