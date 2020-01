Non solo degrado e incuria: in via Cacciatore spuntano anche siringhe di tossicodipendenti

Non solo escrementi di animali abbandonati in strada e mancata manutenzione del verde pubblico. Ora, in via Luigi Cacciatore, nei pressi dello stadio Vestuti, spuntano nelle aiuole anche siringhe usate da tossicodipendenti.

L'appello

Allarme, tra i residenti e i commercianti della zona che lanciano il loro appello agli enti competenti, auspicando una pulizia accurata del quartiere e maggiori controlli nelle ore serali e notturne, quando, complice la scarsa illuminazione, malintenzionati si recano in strada per far uso di sostanze stupefacenti, a tutto danno della sicurezza e dell'igiene della strada.