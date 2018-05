Erba alta e disagi ad Eboli: la segnalazione

Le zone verdi nei pressi di via Luigi Sturzo ad Eboli sono praticamente delle foreste con l'erba alta che cresce rigogliosa impedendo ai cittadini di usufruire degli spazi comuni: questo è quanto ci è stato segnalato da un nostro lettore che sottolinea come questa situazione possa essere sgradevole per chi abita nella zona. Difatti oltre ad poter diventare ricettacolo di insetti ed altri animali l'erba alta è complice di allergie che, specialmente in questo periodo, affliggono tante persone. I cittadini, quindi, chiedono l'intervento delle autorità competenti per far tornare la situazione alla normalità.

Gallery