Degrado in una scuola di Salerno: la segnalazione

Alcuni studenti dell'Istituto Focaccia di Salerno ci hanno inviato un reportage fotografico per porre l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni dell'isituto di via Grimaldi al centro di Salerno. Dalle foto inviateci è possibile notare come, in molti spazi esterni della struttura ed anche in quelli interni, regna il caos ed il degrado. Le mattonelle rotte si alternano alle aree recintate a causa della caduta di calcinacci o di alberi, rendendo pericoloso già il recarsi a lezione.

Sempre all'esterno, poi, si trovano due porte abbandonata perchè completamente inservibili come altre, purtroppo ancora utilizzate, anche se rotte. Tramite questa segnalazione, gli studenti chiedono un piano efficace per l'ediliza scolastica in provincia di Salerno, in modo da consentire agli studenti di seguire le lezioni nella massima sicurezza possibile.

Gallery