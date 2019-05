Topi sulle panchine e nelle aiuole a Torrione, i residenti: "Nessuno ci ascolta"

Continua l’emergenza topi nella centralissima Piazza Santelmo a Torrione. Soprattutto di notte – come mostra uno dei video inviatoci da una nostra lettrice – diversi ratti salgono sui marciapiedi e si intrufolano tra le panchine e le aiuole davanti agli occhi increduli dei passanti. La zona in questione è frequentata da bambini e adolescenti vista anche la presenza di attività commerciali. La piazza, inoltre, è circondata da abitazioni in una delle quali vive anche una donna trapiantata di midollo. L’auspicio è che l’Asl di Salerno e il Comune intervengano il prima possibile per un intervento di disinfestazione.

