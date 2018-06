Rifiuti topi ed insetti in piazza Coppola: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha scritto per denunciare le condizioni in cui versa piazza Onofrio Coppola, a pochi passi dal parco Urbano dell'Irno. Nella zona, infatti, crecono erbacce e vengono abbandonati i rifiuti nonostante la raccolta differenziata proceda tutto sommato bene. "Denuncio continuamente questo degrado ma non cambia mai niente - ci spiega la lettrice - Si differenzia ma le strade sono sporche ed è normale che ci siano blatte e topi. Bisogna spazzare le strade, tagliare le erbacce ricettacolo di zanzare e disinfestare non solo il centro città. Io mi vergogno di ricevere amici a casa!" conclude sconsolata.

Gallery