Erba alta e rifiuti al centro di Salerno: le segnalazioni

In questi giorni Salerno è caratterizzata dalla presenza di tante erbe (tra le altre la parietaria) che crescono a ridosso dei marciapiedi e di scale. Se è vero che si sta iniziando ad intervenire in alcune zone, altre restano ancora alla mercè di queste piante con una serie di conseguenze dannose per l'uomo e per la salubrità pubblica. E' il caso, come nelle foto dell'articolo, di via Alì, nei pressi dello stadio Vestuti, e di via Carmine Calò vicino a piazza della Concordia. Queste piante, oltre a causare riniti allergiche ad alcuni individui, diventano ricettacolo di rifiuti ed ambiente ideale per il rifugio di animali infestanti quali topi ed insetti. Si chiede, quindi, la bonifica immediata di queste zone.

