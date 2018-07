Erba incolta e bottiglie rotte in via Allende: la segnalazione

Amarezza e rabbia tra i residenti di via Allende. Come ci segnala un lettore, i marciapiedi risultano impraticabili a causa dell'erba incolta e del verde pubblico che li invadono.

La denuncia

A completare il quadro, bottiglie di birra disseminate ovunque, "dopo le notti danzanti di un noto lido balneare", denuncia l'utente. "Mi chiedo: non possono almeno servire da bere in bicchieri di plastica? La nostra è davvero una città turistica? Non direi", ha concluso il lettore che auspica maggiori controlli da parte degli enti preposti e una ripulitura della zona.

